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Сегодня, 19:21

«Тоттенхэм» ведет переговоры с главным тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом

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«Тоттенхэм» заинтересован в назначении главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима, сообщает Record.

По информации источника, Аморим открыт для перспектив переезда в северный Лондон. «Шпоры» уже успели провести первые переговоры с 38-летним португальцем. Также специалист находится в шорт-листе «Челси».

Райан Мейсон остается исполняющим обязанности главного тренера перед матчем 35-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», который состоится в эти выходные.

«Тоттенхэм» с 54 набранными очками занимает 6-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

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