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Сегодня, 16:15

«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» сыграют в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон» в матче 19-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 29 декабря. Игра будет проходить на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в соцсети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео» (например, в этой группе).

С ключевыми событиями игры «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» можно озакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
29 дек, 18:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Вулверхэмптон

В 18 турах чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 23 очка, «Вулверхэмптон» — 15. 26 декабря «шпоры» уступили «Ноттингем Форест» (0:1), а «волки» победили «Манчестер Юнайтед» (2:0). В сезоне-2023/24 «Тоттенхэм» занял пятое место в АПЛ, а «Вулверхэмптон» — 14-е.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Тоттенхэм Хотспур
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