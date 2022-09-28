«Тоттенхэм» выкупит Кулушевски у «Ювентуса» в конце сезона

«Тоттенхэм» выкупит форварда Деяна Кулушевски у «Ювентуса» в конце сезона-2022/23, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, у «шпор» есть два варианта сделки. В случае если футболист примет участие в 20 матчах (при этом в каждом из них проведет на поле минимум 45 минут), а клуб выйдет в Лигу чемпионов, то лондонцы будут обязаны выкупить игрока за 35 миллионов евро.

Если одно из этих условий не будет выполнено, «Тоттенхэм» просто активирует опцию выкупа 22-летнего шведа.

«Тоттенхэм» арендовал Кулушевски у «Ювентуса» в январе 2022 года до конца июня 2023 года. В нынешнем сезоне у нападающего 1 гол и 3 результативных передачи в 9 матчах за английскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает Кулушевски в 50 миллионов евро.