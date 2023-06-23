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Сегодня, 05:43

«Тоттенхэм» является главным претендентом на Мэддисона

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Тоттенхэм» близок к подписанию полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона, сообщает журналист Николо Скира.

«Шпоры» являются главными претендентами на 26-летнего англичанина. Лондонский клуб достиг договоренности о том, что заключит с игроком контракт до конца июня 2028 года.

Мэддисон выступает за «Лестер» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 32 матчах за «лис».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

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