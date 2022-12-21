«Тоттенхэм» заинтересован в защитнике Педро Порро

«Тоттенхэм» заинтересован в «Спортинга» защитнике Педро Порро, сообщает AS.

По данным источника, главный тренер команды Антонио Конте хочет подписать 23-летнего игрока в январе этого года. «Шпоры» готовы заплатить за защитника от 25 до 30 миллионов евро.

Ране сообщалось, что «Спортинг» готов отпустить Порро в «Реал».

«Спортинг» арендовал футболиста у «Манчестер Сити» в августе 2020 года. В составе португальской команды игрок выиграл чемпионат страны и два Кубка португальской лиги и один Суперкубок. В июле 2022 года клуб из Лиссабона выкупил игрока у английской команды.

Действующее соглашение 23-летнего Порро со «Спортингом» рассчитано до 2025 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.