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Сегодня, 15:03

Трансфер Санчеса из «Тоттенхэма» в «Спартак» сорвался по решению игрока

Виктория Кравченко
Давинсон Санчес.
Фото Global Look Press
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Стало известно, что защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес сам решил отказаться от трансфера в «Спартак», сообщает TuttomercatoWEB.

По данным источника, футболист на данный момент не хочет переходить в московский клуб.

Ранее его агент защитника подтвердил срыв перехода в «Спартак».

The Guardian сообщал, что АПЛ будет препятствовать переходу игрока в российский клуб. Несмотря на то, что «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» в 15 миллионов евро.

Санчес выступает за лондонцев с 2017 года. В прошедшем сезоне колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/tmw-tottenham-caso-davinson-sanchez-no-alla-russia-dopo-l-accordo-tra-club-1857694
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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