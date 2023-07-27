Трансфер Санчеса из «Тоттенхэма» в «Спартак» сорвался по решению игрока

Сегодня, 15:03
Стало известно, что защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес сам решил отказаться от трансфера в «Спартак», сообщает TuttomercatoWEB.
По данным источника, футболист на данный момент не хочет переходить в московский клуб.
Ранее его агент защитника подтвердил срыв перехода в «Спартак».
The Guardian сообщал, что АПЛ будет препятствовать переходу игрока в российский клуб. Несмотря на то, что «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» в 15 миллионов евро.
Санчес выступает за лондонцев с 2017 года. В прошедшем сезоне колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.