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Сегодня, 06:39

Трансфер Осимхена в «Челси» может зависеть от исхода переговоров с «Брентфордом» по Тони

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» хочет попытаться зимой подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает ESPN.

По данным источника, клуб ищет центрального нападающего и следит еще за игроком «Брентфорда» Айваном Тони. Оба футболиста также интересны «Арсеналу». Переход 24-летнего Осимхена в «Челси» может зависеть от того, как пройдут переговоры по трансферу 27-летнего Тони.

Информируется, что «Наполи» надеется сохранить Осимхена в составе хотя бы до следующего лета. Интерес к форварду еще проявляет «Реал».

В текущем сезоне нигерийский футболист забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах. Его контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Виктор Осимхен. Осимхен готов судиться с «Наполи» из-за видео в TikTok. Что вообще происходит с бомбардиром чемпиона серии А?

Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК Челси
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