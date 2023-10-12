Трансфер Осимхена в «Челси» может зависеть от исхода переговоров с «Брентфордом» по Тони

«Челси» хочет попытаться зимой подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает ESPN.

По данным источника, клуб ищет центрального нападающего и следит еще за игроком «Брентфорда» Айваном Тони. Оба футболиста также интересны «Арсеналу». Переход 24-летнего Осимхена в «Челси» может зависеть от того, как пройдут переговоры по трансферу 27-летнего Тони.

Информируется, что «Наполи» надеется сохранить Осимхена в составе хотя бы до следующего лета. Интерес к форварду еще проявляет «Реал».

В текущем сезоне нигерийский футболист забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах. Его контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.