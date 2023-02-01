Трансферное окно закрылось в Англии и Испании

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Пресс-служба АПЛ объявила о том, что трансферное окно официально закрыто. Однако клубы еще могут оформить сделки.
«Январское трансферное окно закрыто. Но клубы все еще могут завершать переходы после 23.00 по Гринвичу, если они представили список до крайнего срока», — говорится в сообщении в Twitter.
The January transfer window is now closed ?— Premier League (@premierleague) January 31, 2023
But clubs can still complete moves after 23:00 GMT if they have submitted a deal sheet before the deadline#DeadlineDay ?? https://t.co/dCUbNoGQ6W pic.twitter.com/5Caljv2c9G
Также трансферное окно закрылось в Испании в 2.00 по московскому времени. Во Франции оно будет открыто еще час, а в Германии и Италии оно закрылось еще 31 января вечером.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования