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1 апреля, 14:34

Слот о вылете «Ливерпуля» из Лиги чемпионов и поражении в финале Кубка лиги: «Не все было так плохо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о настрое команды перед заключительным отрезком сезона.

«Мы все с нетерпением ждем предстоящих девяти матчей. На мой взгляд, игроки выглядят отдохнувшими. Не все было так плохо. Мы играли в финале против «Ньюкасла» [в Кубке лиги], очень хорошей команды, и отлично сыграли против «ПСЖ» [в Лиге чемпионов]. Я считаю, что мы провели лучший матч, но, к сожалению, проиграли по пенальти. Теперь нас ждет девять финалов. Эти матчи очень важны для нас, начиная с игры с «Эвертоном», — приводит ВВС слова Слота.

Ранее «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «ПСЖ» (1:1, пенальти 1:4), и потерпел поражение от «Ньюкасла» (1:2) в финале Кубка английской лиги.

В АПЛ мерсисайдцы с 70 очками после 29 туров располагаются на первом месте. В среду, 2 апреля, команда Слота сыграет против «Эвертона».

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Футбол
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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