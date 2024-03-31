Артета — о ничьей с «Манчестер Сити»: «Арсенал» прошел тяжелое испытание»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

«Наша борьба была феноменальна — как индивидуальная, так и командная. Мы прошли очень тяжелое испытание. «Арсенал» хотел победить, но если не можешь выиграть, нельзя проигрывать», — приводит слова Артеты BBC.

«Манчестер Сити» набрал 64 очка и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 65 очками находится на второй строчке. Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль» (67), который обыграл «Брайтон» (2:1).