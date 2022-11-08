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Сегодня, 14:28

Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что он лучше подготовился к АПЛ

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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что на своем новом месте работы постарается избежать ошибок, допущенных в «Арсенале». Эмери выиграл 43 и 78 матчей во главе «Арсенала».

«Я лучше готов к новому вызову в премьер-лиге. У меня за плечами уже есть опыт года и четырех месяцев в этой лиге. Думаю, мой первый год в «Арсенале» получился славным. Он был нарушен некоторыми вещами, которые я определил и которых теперь постараюсь избежать. У меня всегда были амбиции насчет того, чтобы получить еще один шанс и вернуться лучше подготовленным», — цитирует испанского специалиста Marca.

До «Астон Виллы» 51-летний испанец работал в «Севильи», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале», с которым Эмери выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/21.

Эмери возглавлял лондонский «Арсенал» с 2018 по 2019 год.

ФК Астон Вилла
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
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