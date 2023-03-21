Тренер «Айнтрахта» Гласнер может сменить Конте в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер находится в шорт-листе возможных сменщиков Антонио Конте в «Тоттенхэме», утверждает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, руководство «шпор» уже контактировало с представителями 48-летнего австрийского специалиста. 20 марта сообщалось, что «Тоттенхэм» на этой неделе планирует уволить Конте с поста главного тренера клуба.

Гласнер возглавляет «Айнтрахт» с лета 2021 года. Под его руководством клуб стал победителем Лиги Европы в сезоне-2021/22. До этого австриец тренировал «Вольфсбург» и ЛАСК.