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Сегодня, 11:32

Тренер «Брайтона» Де Дзерби хочет продолжить работать в АПЛ, несмотря на интерес «Интера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби настроен на продолжение работы в АПЛ, утверждает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, интерес к итальянскому специалисту проявляет «Интер», который может расстаться с Симоне Индзаги, но тренер «Брайтона» хочет остаться в Англии. Ранее сообщалось, что он находится в числе кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма».

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября прошлого года. До этого 43-летний итальянец работал в «Шахтере», «Сассуоло» и «Беневенто».

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Интер (Интернационале)
Роберто Де Дзерби
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