Мареска: «Не думаю, что «Челси» готов конкурировать с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне АПЛ.

«Не думаю, что мы готовы конкурировать с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Я уже говорил это, и мне нечего добавить.

Нам нужно делать много хорошего, не только забивать голы, а еще не пропускать, и мы хорошо играем в обороне», — цитирует итальянца BBC.

После 14 туров «Челси» набрал 28 очков и занимает второе место в таблице АПЛ, опережая «Арсенал» (28) по дополнительным показателям. Лидирует «Ливерпуль» с 35 очками.