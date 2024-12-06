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Мареска: «Не думаю, что «Челси» готов конкурировать с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне АПЛ.

«Не думаю, что мы готовы конкурировать с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Я уже говорил это, и мне нечего добавить.

Нам нужно делать много хорошего, не только забивать голы, а еще не пропускать, и мы хорошо играем в обороне», — цитирует итальянца BBC.

После 14 туров «Челси» набрал 28 очков и занимает второе место в таблице АПЛ, опережая «Арсенал» (28) по дополнительным показателям. Лидирует «Ливерпуль» с 35 очками.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Энцо Мареска
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