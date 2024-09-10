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10 сентября, 23:45

Тренер клуба третьего дивизиона Англии не смог войти в штаб «Реала» из-за проблем с визой

Владислав Маслов
Корреспондент
Энди Мэнган.
Фото Hornbill Herald
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Ассистент главного тренера английского «Стокпорта» Энди Мэнган не смог присоединиться к тренерскому штабу мадридского «Реала» из-за проблем с получением рабочей визы.

Как сообщает The Guardian, сделка сорвалась из-за того, что Великобритания вышла из Евросоюза в результате «Брексита» в 2020 году. Теперь получение разрешения на работу в Испании для британских граждан может занимать до 9 месяцев.

Мэнган получал тренерскую лицензию УЕФА вместе с сыном главного тренера «королевского клуба» Карло Анчелотти, Давиде. Анчелотти-младший входит в тренерский штаб команды и тесно дружит с англичанином. Ранее Мэнган работал помощником экс-игрока сборной Англии Джоуи Бартона во «Флитвуде» и «Бристоль Роверс».

К тренерскому штабу «Стокпорта» Мэнган присоединился в марте, его задача — работа с атакующими игроками. При участии тренера команда выиграла английскую лигу 2 (четвертый по силе дивизон страны — Прим. «СЭ») и вышла в лигу 1.

Сообщается, что 38-летний тренер продолжит работу в «Стокпорте», который на данный момент занимает 2-е место в лиге 1 и претендует на второе подряд повышение.

Источник: The Guardian
Карло Анчелотти
ФК Реал

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