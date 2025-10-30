Гласнер — о третьей за сезон победе над «Ливерпулем»: «Не знаю, как нам это удалось»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги (3:0).

«Это была хорошая победа. В первые 15 минут мы выглядели неубедительно, словно все еще в гостинице. Постепенно включились. Мы показали хорошее выступление, но не самое лучшее. Отдельное признание игрокам, которые три раза за три месяца победили чемпиона Англии. Не знаю, как нам это удалось», — приводит слова Гласнера издание BBC.

Ранее «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» в АПЛ со счетом 2:1 и в Суперкубке Англии — 2:2, пенальти — 3:2.