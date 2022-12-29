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Сегодня, 07:42

Тренер «Лидса» Марш признался, что ему нравится игра Холанна

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Лидса» Джесси Марш после поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии оценил игру форваржда Эрлина Холанна. Норвежец в этой встрече оформил дубль.

«Холанн обладает сверхъестественной способностью забивать голы, и жаждой голов, которой я никогда раньше не видел. Это заразительно для команды. Ег желание распространяется на всю команду. Я не знаю, является ли «Манчестер Сити» фаворитом АПЛ, но Холанн — один из моих любимых игроков, за которым хочется наблюдать», — цитирует BBC Марша.

«Манчестер Сити» с 35-ю очками идет на второй строчке в АПЛ. «Лидс» занимает 15-е место — 15 очков.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
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