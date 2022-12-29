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Сегодня, 04:56

Тренер «Лидса» Марш рассказал, в чем сложность игры против «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Лидса» Джесси Марш прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Одна вещь, которую все знают о «Ман Сити», это то, что они могут управлять игрой, владея мячом, и выводя вас из равновесия. Немного разочаровывает время, в которое были забиты голы. Когда «Сити» заставляют вас много бегать, и это становится битвой на истощение, у них появляются моменты, потому что мы устаем. Сегодня мы наверняка могли выиграть больше единоборств», — цитирует BBC Марша.

«Манчестер Сити» с 35-ю очками идет на второй строчке в АПЛ. «Лидс» занимает 15-е место — 15 очков.

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