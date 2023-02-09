Тренер «Лидса» рассказал, что говорил команде в перерыве матча с «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Лидса» Майкл Скубала прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в перенесенном матче 8-го тура чемпионата Англии. После первого тайма его команда выигрывала 1:0.

«Да, мне понравилось. Это захватывающая возможность для игроков и персонала, поэтому мы должны попытаться добиться результата. Мы настроили команду на прагматизм, но также и на игру, и на то, чтобы забивать голы. Что я говорил в перерыве? Будьте позитивны. Выходите и играйте. Давайте попробуем забить еще», — цитирует BBC Скубалу.

«Манчестер Юнайтед с 43 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» набрал 19 очков и поднялся на 16-ю строчку, обойдя «Вест Хэм».