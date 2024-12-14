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14 декабря, 23:18

Слот после ничьей «Ливерпуля» с «Фулхэмом» в меньшинстве: «Не думаю, что мог бы просить большего от игроков»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча против «Фулхэма» (2:2) в 16-м туре АПЛ.

Мерсисайдцы в концовке ушли от поражения, проведя большую часть встречи в меньшинстве — на 17-й минуте красную карточку получил Энди Робертсон.

«Не думаю, что я мог бы просить большего от своих игроков, особенно после того, как мы остались вдесятером. Я не могу просить большего с точки зрения игры и результата. Конечно, мы могли бы набрать на два очка больше.

Думаю, что Робертсону мешала травма, обычно он играет быстрее. Это многое говорит о его характере — он хочет продолжать играть, но сегодня это привело к красной карточке», — приводит слова Слота BBC.

«Ливерпуль» (36 очков) до 19 матчей продлил серию без поражений во всех турнирах и остается лидером АПЛ. «Фулхэм» (24) идет девятым в турнирной таблице.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
Арне Слот
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