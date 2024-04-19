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Сегодня, 18:06

Тренер «Ливерпуля» Клопп: «Уверен, что мы сможем вернуться к победам»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне АПЛ.

«У нас было много шансов, которые мы упустили, но это лучше, чем не иметь шансов вообще. Я абсолютно уверен, что мы сможем вернуться к победам», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 71 очко в 32 матчах. Мерсисайдцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 2 очка.

В ближайшем туре АПЛ красные сыграют с «Фулхэмом». Встреча пройдет 21 апреля в Лондоне. Начало — в 18.30 мск.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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