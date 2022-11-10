Тренер «Лутона» Джонс возглавил «Саутгемптон»

10 ноября, 11:31
«Саутгемптон» объявил о назначении Нэйтана Джонса на пост главного тренера команды.
«Святые» подписали контракт с 49-летним валлийцем до конца июня 2026 года.
Предыдущей командой Джонса был «Лутон», в котором специалист работал с мая 2020 года. Он покинул клуб в среду, 9 ноября.
Предыдущим главным тренером «Саутгемптона» был Ральф Хазенхюттль, который работал в команде с декабря 2018 года. Специалист был отправлен в отставку 7 ноября.
«Саутгемптон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 12 очками в 14 матчах.
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Основные источники исследования