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Сегодня, 21:49

Гвардиола ответил жестом на провокацию болельщиков «Ливерпуля»

Руслан Минаев
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» в матче 13-го тура АПЛ — 2:0.

Болельщики мерсисайдцев провоцировали главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу кричалкой: «Ты будешь уволен утром». После чего испанец повернулся к трибунам и показал шесть пальцев. Именно столько раз он становился чемпионом АПЛ вместе с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — 6 поражений и 1 ничья. Команда Гвардиолы занимает 5-е место в таблице АПЛ с 23 очками.

Хосеп Гвардиола
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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