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Гвардиола: «Мое состояние ума сейчас уродливо, я иногда теряю рассудок. Знаю, это пройдет»

Руслан Минаев
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что испытывает психологические проблемы.

После матча с «Ювентусом» (0:2) в общем этапе Лиги чемпионов испанец рассказал, что в течение 2-3 лет принимает антигистаминные препараты из-за проблем с кожей.

«Я нервничаю иногда, да. У меня бывают плохие дни, я много лажаю. Грубость заставляет меня нервничать. Теряю ли я рассудок иногда? Да», — цитирует Гвардиолу talkSPORT со ссылкой на Amazon Prime.

Тренер также заявил, что испытывает проблемы с перевариванием пищи, из-за чего на ужин ест только супы.

«Я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Тот, кто выиграл титул в Премьер-лиге, и я не иду против своего состояния ума. Если мое состояние ума сейчас уродливо... Оно уродливо. Но я знаю, что это пройдет», — сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что тренер перестал отвечать на звонки, отключил телефон и стал запираться в офисе на базе клуба.

10 декабря 53-летний специалист заявил, что «Манчестер Сити» станет последним клубом в его карьере.

«Манчестер Сити» в последних 10 матчах во всех турнирах потерпел 7 поражений. В АПЛ «горожане» набрали 27 очков и занимают 4-е место. В Лиге чемпионов англичане с 8 очками занимают 22-ю строчку.

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Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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