Гвардиола назвал причины ничьей в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

«Мы создали не так много моментов, как «Арсенал», но мы старались. Соперник очень компактно действовал в обороне. У нас не получалось отобрать мяч с помощью высокого прессинга, потому что они занимали правильные позиции.

У соперника было пару моментов после наших потерь. Мы выглядели как обычно, но немного не получилась игра в последней третий поля. «Арсенал» хорошо обороняется и прессингует», — сказал Гвардиола после игры.

«Манчестер Сити» набрал 64 очка и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 65 очками — на второй строчке. Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль» (67), который обыграл «Брайтон» (2:1) 31 марта.