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Аморим после победы над «Ман Сити»: «Невероятно, произошла магия Ферги-тайм»

Руслан Минаев
Рубен Аморим.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в 16-м туре АПЛ.

«Это было невероятно. Это был очень тяжелый матч, но «МЮ» заслужил это. Я, как и команда, верил до конца. А затем случился Ферги-тайм, магия. Хороший день для нас.

Нам предстоит многое улучшить, но сегодня ребята заслужили победу. Они были в игре до последней минуты. Это очень важно», — сказал Аморим после игры.

«Ман Сити» с 27 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. «МЮ» набрал 22 очка и поднялся на 12-ю строчку.

ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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