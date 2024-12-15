Аморим после победы над «Ман Сити»: «Невероятно, произошла магия Ферги-тайм»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в 16-м туре АПЛ.

«Это было невероятно. Это был очень тяжелый матч, но «МЮ» заслужил это. Я, как и команда, верил до конца. А затем случился Ферги-тайм, магия. Хороший день для нас.

Нам предстоит многое улучшить, но сегодня ребята заслужили победу. Они были в игре до последней минуты. Это очень важно», — сказал Аморим после игры.

«Ман Сити» с 27 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. «МЮ» набрал 22 очка и поднялся на 12-ю строчку.