Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:18

Тен Хаг ответил на критику Роналду: «Он далеко от Манчестера»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на критику со стороны форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Ранее португалец заявил: «Тен Хаг сказал, что «МЮ» не может бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов. Как тренер «МЮ», он не может так говорить».

«Он сказал, что «Манчестер Юнайтед» не может выиграть АПЛ. Нет, он сказал именно это, если прочитать статью внимательно. Он далеко в Саудовской Аравии, далеко от Манчестера. У каждого есть право выражать свое мнение. Все в порядке», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

54-летний голландец возглавляет «МЮ» с лета 2022 года. Под его руководством клуб провел 118 матчей — 69 побед, 15 ничьих и 34 поражения.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
День парикмахера отметят в России 13 сентября
Путин прибыл в Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге
«Можно составить конкуренцию «Зениту». Аленичев объяснил, почему «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя