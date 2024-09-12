Тен Хаг ответил на критику Роналду: «Он далеко от Манчестера»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на критику со стороны форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Ранее португалец заявил: «Тен Хаг сказал, что «МЮ» не может бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов. Как тренер «МЮ», он не может так говорить».

«Он сказал, что «Манчестер Юнайтед» не может выиграть АПЛ. Нет, он сказал именно это, если прочитать статью внимательно. Он далеко в Саудовской Аравии, далеко от Манчестера. У каждого есть право выражать свое мнение. Все в порядке», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

54-летний голландец возглавляет «МЮ» с лета 2022 года. Под его руководством клуб провел 118 матчей — 69 побед, 15 ничьих и 34 поражения.