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Тен Хаг о возможном увольнении из «МЮ»: «Не думаю об этом. Летом мы приняли решение остаться вместе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своем возможном увольнении после поражения от «Тоттенхэма» (0:3) в матче 6-го тура АПЛ.

«Нет, я не думаю об этом. Летом мы все приняли решение остаться вместе, совладельцы, руководство. После четкого анализа мы приняли решение, что нам нужно улучишть как организации, а также как построить команду.

Мы принимаем все решения сообща, зная, что это займет некоторое время. Мы все на одной волне, в одной лодке: владельцы, руководство, персонал и игроки», — приводит слова тен Хага The Mirror.

«Тоттенхэм» (10 очков) поднялся на восьмое место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (7) идет 12-м в турнирной таблице.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Эрик тен Хаг

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