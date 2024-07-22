Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Англия. Новости

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:25

Тен Хаг: «МЮ» хочет сохранить Мактоминея»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о полузащитнике Скотте Мактоминее.

«У нас есть очень хорошие игроки, поэтому всегда будет интерес со стороны других клубов. Когда ты забиваешь 10 голов за сезон и также хорошо выступаешь за сборную Шотландии, то будет интерес. Но мы хотим сохранить его [Мактоминея], потому что он очень важный игрок для нашей команды», — приводит слова тен Хага Goal.com.

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему шотландцу со стороны «Галатасарая».

В минувшем сезоне Мактоминей провел 43 матча, в которых забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Скотт Мактоминай
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Читайте также
Сборная США обыграла Южный Судан со счетом 101:100 в товарищеском матче
Беллу Хадид убрали из рекламы adidas на фоне палестинского конфликта
Кеннеди-младший призвал демократов открыто избрать нового кандидата
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Трамп заявил о готовности участвовать в дебатах с Харрис
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Триппьер посоветовал Галлахеру перейти из «Челси» в «Атлетико»