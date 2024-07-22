Тен Хаг: «МЮ» хочет сохранить Мактоминея»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о полузащитнике Скотте Мактоминее.

«У нас есть очень хорошие игроки, поэтому всегда будет интерес со стороны других клубов. Когда ты забиваешь 10 голов за сезон и также хорошо выступаешь за сборную Шотландии, то будет интерес. Но мы хотим сохранить его [Мактоминея], потому что он очень важный игрок для нашей команды», — приводит слова тен Хага Goal.com.

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему шотландцу со стороны «Галатасарая».

В минувшем сезоне Мактоминей провел 43 матча, в которых забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.