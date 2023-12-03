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Сегодня, 07:01

Эдди Хау о победе над «МЮ»: «Мы доминировали»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 14-го тура АПЛ.

«Единственное, что сегодня расстроило — мы не решили исход матча раньше. Думаю, мы показали очень хорошую игру, мы доминировали.

Из-за травмы Ника [Поупа] и количества добавленных минут в концовке были неприятные эпизоды, но мы очень хорошо оборонялись», — сказал тренер после игры.

«Ньюкасл» набрал 26 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» опустился на 7-ю строчку (24 очка).

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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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