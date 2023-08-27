Тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал поражение от «Ливерпуля»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отреагировал на поражение комады в матче третьего тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:2).

«Когда Нуньес выходит на поле, «Ливерпуль» ждет момента, а сегодня они получили два! Я думал, что Трента нужно было удалить. Судья этого не сделал, но мы должны это принять. Мы были лучше при игре в равных составах», — цитирует тренера журналист Пол Горст.

«Ливерпуль» набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» расположился на 13-й позиции (3 очка).