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Сегодня, 13:46

Тренер «Ньюкасла» Хау вернулся к работе после госпитализации

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау снова приступил к своим обязанностям после госпитализации, сообщает пресс-служба клуба.

В апреле тренера «сорок» госпитализировали перед матчем против «Манчестер Юнайтед» (4:1) в 32-м туре АПЛ. У 47-летнего специалиста диагностировали пневмонию.

После 33 матчей «Ньюкасл» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В субботу, 26 апреля команда Хау на своем поле примет «Ипсвич» в матче 34-го тура. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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