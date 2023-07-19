Тренер «Ньюкасла» объяснил, почему клуб продаст Сен-Максимена

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подтвердил информацию об уходе из команды нападающего Аллана Сен-Максимена.

«Он обсуждает трансфер. С точки зрения финансового фэйр-плей мы должны продавать игроком, иначе мы окажемся в трудном положении этим летом. Я не хочу терять этого игрока, но FFP заставляет это делать, в определенной степени. Похоже, это произойдет. Иногда такие вещи должны происходить, чтобы клуб рос», — приводит на своей странице в Twitter журналист Крэйг Хоуп слова Хауи.

В прошлом сезоне 26-летний француз сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. Контракт игрока с «Ньюкаслом» действует до 2026 года.