Тренер «Ньюкасла» призвал не дисквалифицировать Тонали по новому обвинению в ставках

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал новое обвинение в ставках в адрес полузащитника «сорок» Сандро Тонали.

«Сандро Тонали достаточно настрадался. Эта болезнь не прекратилась, когда он переехал в Англию... И люди должны смотреть на это именно так, а не давайте швыряться обвинениями и наказывать его еще больше, потому что я не думаю, что это отражает корень проблемы», — приводит слова Хау журналист Фабрицио Романо.

В октябре 2023 года Тонали дисквалифицировали на 10 месяцев из-за незаконных ставок во время выступления в Италии. Ожидалось, что он сможет вернуться на поле 27 августа 2024 года.

28 марта появилась информация, что 23-летнему итальянцу грозит еще одна дисквалификация за ставки, которые он сделал уже в Англии.