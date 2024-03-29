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Англия

29 марта, 14:08

Тренер «Ньюкасла» призвал не дисквалифицировать Тонали по новому обвинению в ставках

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал новое обвинение в ставках в адрес полузащитника «сорок» Сандро Тонали.

«Сандро Тонали достаточно настрадался. Эта болезнь не прекратилась, когда он переехал в Англию... И люди должны смотреть на это именно так, а не давайте швыряться обвинениями и наказывать его еще больше, потому что я не думаю, что это отражает корень проблемы», — приводит слова Хау журналист Фабрицио Романо.

В октябре 2023 года Тонали дисквалифицировали на 10 месяцев из-за незаконных ставок во время выступления в Италии. Ожидалось, что он сможет вернуться на поле 27 августа 2024 года.

28 марта появилась информация, что 23-летнему итальянцу грозит еще одна дисквалификация за ставки, которые он сделал уже в Англии.

Сандро Тонали
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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