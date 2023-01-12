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Сегодня, 07:55

Тренер «Саутгемптона» Джонс прокомментировал победу над «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Саутгемптона» Натан Джонс прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Очень горжусь своим клубом. Горжусь игроками и тренерским штабом за принятие решений под давлением. Тренер «Сити» — самый инновационный, у него всегда будут решения. Изменения, которые мы внесли, принесли энергию, и мы довели игру до победы. Мы не удердживали результат, временами создавали угрозу воротам соперника, поэтому я действительно горжусь командой. Хотя реализацию нужно улучшать», — цитирует BBC Джонса.

Следующим соперником «Саутгемптона» будет «Ньюкасл». Первый матч 1/2 финала пройдет 23 января.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
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