Тренер Слот установил рекорд «Ливерпуля» всех времен

Главный тренер Арне Слот стал первым тренером «Ливерпуля» в истории АПЛ, который выиграл первые две игры во главе команды, сообщает Opta Sport. В первом туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ипсвич» со счетом 2:0.

Ранее нидерландец стал первым тренером клуба в XXI веке, выигравшим дебютный матч в АПЛ.

45-летний Слот возглавил «Ливерпуль» в мае 2024 года. С лета 2021 года специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда».

За этот период под его руководством клуб принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.