Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:40

В Англии назвали основного кандидата на замену Гвардиолы в «Манчестер Сити»

The Guardian назвал основного кандидата на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
Руслан Минаев
Рубен Аморим.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Стало известно имя основного кандидата на пост главного тренера «Манчестер Сити» на случай ухода Хосепа Гвардиолы.

По информации The Guardian, руководство «горожан» рассматривает на эту должность Рубена Аморима, возглавляющего «Спортинг».

Спортивный директор «Спортинга» Угу Виана, который с лета 2025 года займет аналогичную должность в «Сити», работает с тренером с 2020 года. Прошлым летом Аморим был близок к назначению в «Ливерпуль», но в итоге на замену Юргену Клоппу пришел Арне Слот.

14 октября издание The Times сообщало, что Футбольная ассоциация Англии (ФА) предложила Гвардиоле возглавить сборную страны.

Хосеп Гвардиола. Гвардиола в сборной Англии? Это был бы идеальный шторм

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Под руководство 39-летнего португальца клуб дважды становился чемпионом и обладателем Кубка страны, а также один раз выигрывал Суперкубок.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Поздняков покидает пост президента Олимпийского комитета России
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Сегодня
Вчера
Неделя