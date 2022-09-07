Тухель получит около 15 миллионов евро после увольнения с поста главного тренера «Челси»

Тренер Томас Тухель получит около 15 миллионов евро в качестве компенсации за расторжение контракта с «Челси», сообщает Daily Mail.

Еще около 2,5 миллиона получат члены тренерского штаба немецкого специалиста. Контракт Тухеля с «синими» истекал в 2024 году.

Сегодня, 7 сентября, «Челси» объявил об отставке Томаса Тухеля, который возглавлял команду с января 2021 года.

49-летний немец возглавлял лондонскую команду с января 2021 года, вместе с ней он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.