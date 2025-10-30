30 октября, 10:24
Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк раскритиковал судью Криса Кавану за эпизод с первым засчитанным голом в матче с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Кубка английской лиги (2:0).
На 24-й минуте защитник Фабиан Шер забил гол с углового с подачи полузащитника Сандро Тонали. Перед исполнением углового у защитника «шпор» Джеда Спенса слетела бутса. Ему потребовалось время, чтобы надеть обувь и завязать ее на шнурок.
Тонали дал немного времени сопернику, чтобы поправить амуницию, но, как только защитник поднялся на ноги, мяч влетел в штрафную, где Шер точно пробил головой.
«Всегда обидно проигрывать, всегда обидно вылетать из турнира, в котором мы хотели бы прогрессировать. Небольшое преимущество в счете решило исход сегодняшней игры, это был очень равный матч. Два гола также были забиты благодаря ошибкам, одну из которых, к сожалению, допустил Крис Кавана. Джед Спенс был без бутсы. Ему нужно было дать время, чтобы завязать шнурок, а судья этого не сделал», — цитирует Франка BBC.
Соперник «Ньюкасла» по четвертьфиналу» определится по итогам жеребьевки.
По Правилам игра даже при любом нарушении правила "Экипировка игроков" игра не останавливается. А тут и нарушения нет.
