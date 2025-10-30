Франк — о голе в матче с «Ньюкаслом»: «Спенсу нужно было дать время, чтобы завязать шнурок, а судья этого не сделал»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк раскритиковал судью Криса Кавану за эпизод с первым засчитанным голом в матче с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Кубка английской лиги (2:0).

На 24-й минуте защитник Фабиан Шер забил гол с углового с подачи полузащитника Сандро Тонали. Перед исполнением углового у защитника «шпор» Джеда Спенса слетела бутса. Ему потребовалось время, чтобы надеть обувь и завязать ее на шнурок.

Тонали дал немного времени сопернику, чтобы поправить амуницию, но, как только защитник поднялся на ноги, мяч влетел в штрафную, где Шер точно пробил головой.

«Всегда обидно проигрывать, всегда обидно вылетать из турнира, в котором мы хотели бы прогрессировать. Небольшое преимущество в счете решило исход сегодняшней игры, это был очень равный матч. Два гола также были забиты благодаря ошибкам, одну из которых, к сожалению, допустил Крис Кавана. Джед Спенс был без бутсы. Ему нужно было дать время, чтобы завязать шнурок, а судья этого не сделал», — цитирует Франка BBC.

Соперник «Ньюкасла» по четвертьфиналу» определится по итогам жеребьевки.