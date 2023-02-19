Тренер «Тоттенхэма»: «Во второй половине дела пошли гораздо лучше»

19 февраля, 23:23
Тренер «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини высказался о победе своей команды над «Вест Хэмом» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.
«В первом тайме нам было по-настоящему непросто, но игроки сражались. Во второй половине дела пошли гораздо лучше, и нам хватило сил, чтобы создать моменты и забить свои голы. Мы смогли растянуть оборону соперников», — цитирует тренера BBC.
«Тоттенхэм» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, опередив «Ньюкасл» на одно очко, однако у «сорок» остается один матч в запасе.
Отметим, что главный тренер «шпор» Антонио Конте пока не может руководить командой, так как восстанавливается после операции.