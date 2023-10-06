Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал судейский скандал в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о ситуации с отмененным голом в матче против «Ливерпуля» (2:1) в 7-м туре АПЛ

«Сразу после игры прозвучало заявление. Только когда я добрался до пресс-конференции и услышал, как вы, ребята, перешептываетесь, я понял, что что-то происходит. Вы понимаете, что произошло. Это довольно значительное событие в футболе.

Все, что я скажу, будет воспринято с позиции того, что ситуации сыграла нам на руку. Факты таковы, что «Ливерпуль» забил чистый гол, который не был засчитан. Это была ошибка в общении, которая стоила «Ливерпулю» гола. Я понимаю, что это необычно, но в то же время мы находимся в новом пространстве с новыми технологиями», — приводит слова Постекоглу BBC.

На 34-й минуте матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» арбитры не засчитали гол Луиса Диаса, который мог вывести мерсисайдцев вперед. После игры PGMOL (компания, отвечающая за работу арбитров в Англии) признала, что решение об отмене гола было ошибочным.

В ходе просмотра видеоповтора Инглэнд решил, что судьи в поле засчитали гол Диаса, поэтому сказал, что игру можно продолжать. После этого оператор повтора несколько раз передал просьбу остановить матч, но игра уже была возобновлена.