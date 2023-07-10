Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:57

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: «Кейн — один из лучших игроков в мире. Я хочу, чтобы он остался»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу высказался о возможном уходе форварда лондонцев Харри Кейна.

«Заверили ли меня, что Кейн останется? У меня не было никаких гарантий. Прямо сейчас я знаю, что Харри является частью этой команды и с нетерпением ждет возвращения.

Кейн – один из лучших игроков в мире. Я хочу, чтобы Харри остался, и я хочу, чтобы «Тоттенхэм» добился успеха. Уверен, что он тоже этого хочет», – приводит слова Постекоглу инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонит предложение «Баварии» по 29-летнему форварду в размере 80 миллионов евро плюс бонусы.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме
Гребцы отказались подписывать политическую декларацию. Это закрыло им дорогу на ЧМ
Скончался пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина
В Центробанке предупредили россиян о новой схеме мошенников
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каррера: «В прошлом году я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса»