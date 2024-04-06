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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: «Мне не нужны игроки, которые приезжают ради Лиги чемпионов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о трансферной политике клуба.

«Мне не нужны игроки, которые хотят приехать только ради футбола в Лиге чемпионов. Потому что они не хотят перейти в «Тоттенхэм», они хотят перейти в клуб Лиги чемпионов. В этом году мы подписали ван де Вена — он неплохой игрок, не так ли? А мы были в Лиге чемпионов? Нет», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

После 30 матчей «Тоттенхэм» с 57 очками занимает пятое место в АПЛ, отставая от зоны выхода в Лигу чемпионов на 2 очка.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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