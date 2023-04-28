Мэйсон: «В Англии не ценят, насколько хорош Харри Кейн»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон высказался о форварде «шпор» Харри Кейне.

«Здесь, в Англии, люди не ценят, насколько хорош Харри Кейн. Он действительно невероятен. Быть его тренером одно удовольствие. Эта страна должна оценить, что у нас играет действительно особый талант. Один из лучших и умнейших игроков в мире», — цитирует Мэйсона журналист Фабрицио Романо.

29-летний форвард является воспитанником «Тоттенхэма». В текущем сезоне он провел за лондонцев 44 матча во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт Кейна со «шпорами» истекает летом 2024 года.