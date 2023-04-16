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Сегодня, 11:44

Тренер «Тоттенхэма» Стеллини считает, что команде необходимо изменить мышление

Виктория Кравченко
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Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал поражение команды в домашнем матче 31-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:3).

«Тоттенхэму» необходимо изменить мышление. Не только Давинсон, но и вся команда должна быть внимательнее и сделать шаг вперед. У нас есть такая привычка, это не первый раз, мы делаем это давно. Мы должны быть идеальными в обороне. Мы сегодня играли не идеально, так как дали им возможность забить двумя своими ошибками. Это не тактические проблемы, это индивидуальные ошибки», — цитирует Стеллини 90min.

«Тоттенхэм» с 53 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

ФК Тоттенхэм Хотспур
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