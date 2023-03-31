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Тренер «Тоттенхэма» — об отставке Конте: «Когда решения принимаются к лучшему, то вы не в кризисе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини высказался об отставке Антонио Конте из команды.

«Когда решения принимаются к лучшему, то вы не находитесь в кризисе. Я разговаривал с Антонио. Он беседовал с руководством. Они вместе приняли решение и дали мне знать. Так что я был в курсе. Мне позвонили и сказали, что решение принято. У меня не было проблем с тем, чтобы дать свое согласие», — приводит слова Стеллини BBC Sport.

«Тоттенхэм» 27 марта объявил об увольнении Антонио Конте. Стеллини, который работал в его штабе, был назначен и. о. главного тренера до окончания сезона.

Ранее 48-летний итальянец самостоятельно возглавлял только «Алессандрию» из третьего итальянского дивизиона.

Антонио Конте
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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