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Сегодня, 10:54

Тренер вратарей «Буде-Глимта» считает, что Хайкин сможет заиграть в Англии

Руслан Минаев
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Тренер вратарей «Буде-Глимта» Джонас Колстад прокомментировал переход россиянина Никиты Хайкина в «Бристоль Сити» из чемпионшипа.

«Я очень рад, что Никита нашел новый интересный клуб в Англии. У него определенно есть игровые качества, которые позволят ему очень хорошо играть в этой лиге», — цитирует Колстада Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 27 игр за норвежский «Буде-Глимт» в чемпионате страны.

Голкипер покинул клуб 1 января в связи с истечением срока контракта.

«Бристоль» выступает в чемпионшипе. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 28 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Никита Хайкин
Футбол
Бристоль Сити
ФК Буде-Глимт
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