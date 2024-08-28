Тренер «Зенита», работавший с Эрикссоном: «Это был настоящий джентльмен»

Тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о скончавшемся 26 августа в результате тяжелой болезни известном тренере Свене-Еране Эрикссоне. Итальянец входил в штаб шведа на трех чемпионатах мира.

— Это был настоящий джентльмен — как вне поля, так и в работе. Мне повезло сотрудничать с ним на ЧМ-2002, -2006 и -2010 (два — в штабе сборной Англии, один — Кот-д'Ивуара. — Прим. «СЭ») и на одном Евро.

Он стал первым в истории иностранным тренером сборной Англии, а я — первым зарубежным специалистом по физподготовке у «Трех львов». Счастлив, что мне довелось с ним близко познакомиться и поработать. Также в составе штаба Эрикссона мне посчастливилось выиграть чемпионат Италии с «Лацио». Свен-Еран был большим тренером и прекрасным человеком. В последний раз мы виделись, кажется, в 2018 году. Затем как-то созвонились года через два. Когда узнал о его болезни, пытался с ним связаться, но он уже не брал трубку... Пусть этот замечательный человек покоится с миром, — сказал Карминати «СЭ».

В январе 76-летний швед в эфире радиостанции P1 признался, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии.