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Зидан объяснил, почему не возглавил «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
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Тренер Зинедин Зидан рассказал, что не возглавил «Манчестер Юнайтед» из-за языкового барьера.

Французский специалист заявил, что понимает по-английски, однако не владеет языком на таком уровне, чтобы эффективно управлять командой.

«Хотел бы я возглавить «Манчестер Юнайтед»? Я понимаю английский язык, но не владею им в совершенстве. Я знаю, что есть тренеры, которые приходят в клуб, не говоря не иностранном языке, но я работаю по-другому. В глобальном контексте победа состоит из множества деталей. И я знаю, что требуется для этого», — цитирует Зидана Daily Mail со ссылкой на L`Equipe.

В апреле газета L`Equipe сообщала, что француз внимательно следил за ситуацией в «МЮ».

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он во второй раз покинул «Реал». Он дважды возглавлял мадридцев: с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год.

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед

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