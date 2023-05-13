13 мая, 23:38
Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон подвел итоги матча с «Астон Виллой» (1:2) в 36-м туре АПЛ.
«Начало матча было не очень хорошим, мы снова проигрывали 1:0. Во втором тайме, когда игра наладилась, мы были командой, которая создавала больше моментов. Но если мы хотим быть большой командой, претендующей на место в верхней части таблицы, мы не должны пропускать такие голы.
У нас был план игры, но мы просто не выполнили его достаточно хорошо. Мы хотели победить сегодня, но все еще в наших руках, и нам нужно выиграть следующие две игры. Надеюсь, мы сможем это сделать», — приводит слова Мэйсона ВВС.
«Астон Вилла» набрала 57 очков и занимает седьмое место в АПЛ. «Тоттенхэм» с таким же количеством очков находится на шестой строчке.